Genk-voorzitter wil langetermijnproject met Vrancken, analist voorzichtig: "De praat van het moment"

Voorzitter Peter Croonen van KRC Genk sprak vorige week met de pers over een langetermijnvisie met Wouter Vrancken. Maar wat denken de analisten daarvan?

Croonen wil praten met Vrancken, om een langetermijnvisie op poten te zetten binnen Genk. Met ook de jeugdwerking en dergelijke in het verhaal ingebed.

De voorzitter hoopt dat de coach lang wil blijven en van Genk het laatste station maakt in België - een buitenlandse topclub kan wel aankloppen.

Praat van het moment

"Dat is de praat van het moment", oppert Stijn Stijnen toch wel wat twijfels in TVL Sportcafé. "Als Genk de volgende vijf matchen verliest is het opnieuw iets anders."

"De wil is er, het moment is er. Het voelt voor iedereen goed en dan is dat een logisch gevolg dat je verder denkt. In het voetbal ... zes maanden geleden waren ze allemaal gek van Mazzu en nu ligt hij buiten. Je bent nooit zeker."