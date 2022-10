Mark van Bommel komt terug op poging tot overval en bedreiging met pistool

Aan de ingang van de parkeergarage van zijn appartement in Antwerp werd Mark van Bommel maandag bedreigd door een gewapende carjacker. Hij is nu nog eens teruggekomen op de zaak.

Van Bommel wou met zijn Porsche Panamera de ondergrondse parkeergarage inrijden toen er plots een man met een wapen naast zijn auto stond en hem zei uit te stappen.

De man had een pistool vast, maar Van Bommel reed snel achteruit en uiteindelijk sloeg de dader op de vlucht.

Schrikken

"Natuurlijk was dat even schrikken. Maar mijn complimenten aan de politie", aldus Van Bommel nu op zijn persconferentie over de zaak.

"Ze waren heel snel ter plaatse en hebben het goed opgepakt. Dat wordt vaak onderschat. Het gaat goed met me, ik heb het een plaats kunnen geven. Je moet gewoon zo snel mogelijk verder. Als je er te veel over gaat nadenken, dan sta je stil."