Martinez zet toch wel enkele verrassende namen in zijn héél grote preselectie: "Als Heynen daar nu tien maand geleden had gespeeld..."

Roberto Martinez heeft een lijst van 55 namen moeten doorsturen naar de FIFA. Zoals u zich wel kan inbeelden staan daar namen op die er zelfs niet eens dichtbij zijn. Maar ook jongens die nog een kans maken, maar al jaren wachten op een kans. Zoals Bryan Heynen.

“Er zijn in de Jupiler Pro League wel degelijk spelers die we volgen", aldus Martinez bij Het Nieuwsblad. "Maxime De Cuyper, Bryan Heynen, zelfs Mike Trésor… Ze bereiken een hoog niveau en daarom staan ze in de lijst van 55. Neem Bryan Heynen. Hij speelt in tegenstelling tot de vorige seizoenen nu wel in een positie die interessant is voor ons."

"Hij is nu een aanvallende middenvelder en komt veel in scoringspositie. Hij speelt tien meter hoger. Het is spijtig voor hem want indien dit tien maanden geleden zo was geweest, had ik hem toen wel opgeroepen en had hij grotere kansen op het WK gehad. Er zijn ook al veel anderen die in aanmerking komen voor zijn positie.”

Maar er staan ook jongens op die nog maar weinig bewezen hebben, maar mogelijk een toekomst hebben bij de Duivels. "Jonge spelers zoals Sambi Lokonga die naar Arsenal ging, Onana naar Everton waar hij elke wedstrijd speelt, Romeo Lavia die bij Southampton van een blesssure is hersteld,… In de lijst van 55 zijn er ook jonge spelers als Duranville, Stroeykens,… naast spelers met specifieke kwaliteiten die we kunnen gebruiken. Als er twijfel is tussen twee spelers, zal ik voor de jongere kiezen."