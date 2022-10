Olivier Deschacht: "Anderlecht heeft toch een betere spelerskern dan Antwerp?"

Olivier Deschacht maakte zelf jarenlang het mooie weer bij RSC Anderlecht, ondertussen is hij voetballer af en heeft hij een stevige mening.

Zo werd hij ook mee in het bad getrokken om de huidige malaise van RSC Anderlecht eens onder de loep te gaan nemen.

Kern

En dan is Olivier Deschacht van mening dat paars-wit een hele stevige kern in handen heeft. "Met alle respect, maar Anderlecht heeft toch een betere spelerskern dan Antwerp?", is hij scherp tegen Het Laatste Nieuws.

"Zij hebben Alderweireld, wij hebben Vertonghen. Zij Janssen, wij Silva. Wat is het verschil? Ik vind dat Anderlecht op de positie van Antwerp moet staan. Of toch minstens vierde.”