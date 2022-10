Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Dauda - Leistner

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Dauda - Leistner

'Anderlecht doet nu al zaakje voor volgende zomer en gaat nog wat cashen'

RSC Anderlecht lijkt nu al bijna zeker van een extra zaakje volgend seizoen. En daarmee lossen ze toch alweer een 'probleem' op. (Lees meer)

Leistner volgende zomer weg bij STVV?

Toni Leistner is ondertussen 32. Het ziet er naar uit dat de verdediger aan zijn laatste jaar bij STVV bezig is, want over een contractverlenging wordt niet meer gesproken.