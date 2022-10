Heeft OH Leuven toekomstig Spaans international in de rangen? "WK 2026 is mijn droom"

Met 8 doelpunten uit 5 wedstrijden is Mario Gonzalez van OH Leuven samen met Paul Onuachu en Vincent Janssen topscorer in de Jupiler Pro League. De ambities van de Spaanse aanvaller reiken ver.

OH Leuven huurt Gonzalez voor een seizoen bij SC Braga en heeft al heel wat punten aan hem te danken. De 26-jarige aanvaller bezorgde Leuven de drie punten tegen Oostende, Charleroi en Zulte Waregem. Ook tegen Eupen scoorde hij tweemaal maar toen ging Leuven met 4-2 onderuit.

Door de laagconjunctuur in de aanval bij de Spaanse nationale ploeg heeft Gonzalez ook ambities in die richting. "We hebben geen spitsen meer van wereldniveau", vertelt hij bij Het Nieuwsblad. "Het niveau van de Spaanse ploeg is gezakt de voorbije 10 jaar. Dat kan voor mij een opportuniteit zijn die nu nog ver weg is."

"Jutgla? Hij is een kandidaat en ik zou het hem gunnen maar ik denk niet dat hij erbij zal zijn in Qatar", vertelt Gonzalez over die andere Spaanse spits die het goed doet in de Belgische competitie. "Het WK van 2026 blijft voor mij een droom die ik nog niet opgeborgen heb", besluit hij.