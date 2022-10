Courtois ziet nog één lichtpuntje bij Anderlecht: "Gelukkig hebben ze hem nog" en "Hoe ze hieruit komen?"

De malaise bij RSC Anderlecht is groot. Zoveel is al langer dan vandaag duidelijk. Ook Imke Courtois heeft het inmiddels begrepen.

"Het ontslag van Mazzu zat eraan te komen", aldus Imke Courtois in De Zondag. "Hoe ze hieruit raken? Dat weet ik ook niet."

Verschaeren

"Het probleem van Anderlecht is een gebrek aan middelen. Dat is het essentiële probleem", is de analiste kristalhelder.

Courtois ziet ook een lichtpuntje: "Gelukkig hebben ze nog Yari Verschaeren. Daar zijn we fan van. Hij brengt tenminste creativiteit en versnellingen."