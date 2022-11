Yari Verschaeren trekt dan toch mee naar Denemarken, enkele jongeren terug naar Futures maar debutant blijft

Anderlecht treft zondag het Deense Silkeborg in een rechtstreeks duel om Europese overwintering. Dinsdagavond maakte Anderelcht de selectie bekend van coach Veldman.

Anderlecht trekt naar Denemarken met maar één doel: winnen. Enkel dan springen ze over Silkeborg naar een tweede plaats in de groep en spelen ze een play off-wedstrijd tegen een derde uit de Europa League na Nieuwjaar. Wat in het voordeel van Anderlecht spreekt is dat Silkeborg in Denemarken ook niet aan een goede reeks bezig is. De derde van vorig jaar staat nu 5e en heeft slechts 2/12.

Nog een dingetje dat enkel voordelig kan zijn voor Anderlecht is dat Yari Verschaeren opnieuw bij de selectie hoort. De 21-jarige Verschaeren was de afgelopen weken een van de betere spelers bij RSCA met doelpunten tegen Standard en FCSB maar was er door een knieblessure niet bij tegen Eupen afgelopen weekend.

In vergelijking met de vorige Europese wedstrijd van Anderlecht vallen doelman Verbruggen en spelers Murillo (geschorst), Lissens en en Stassin ook af. Zij zakken terug af naar de Futurs die vrijdag een belangrijke wedstrijd tegen Standard op de kalender hebben staan.

Théo Leoni en El Hadj mogen echter wel in de A-kern blijven en ook Benito Raman maakt zijn rentree.