L'Equipe weet dat Messi een verlengd verblijf wél overweegt: 'PSG stelt Argentijn voor ultimatum met nieuw voorstel'

De toekomst van Lionel Messi is een veelbesproken onderwerp. FC Barcelona en Inter Miami FC leken dé kanshebbers om de Argentijn binnen te halen, maar ook PSG is verre van kansloos.

L’Equipe - en dat is allesbehalve een roddelkrantje - weet dat PSG Lionel Messi een voorstel heeft gedaan om zijn aflopend contract met één seizoen te verlengen. En minstens even opvallend: De Vlo heeft de aanbieding in beraad genomen.

Messi wil namelijk niet vertrekken uit Parijs zonder een grote prijs te winnen. En in Frankrijk en naar PSG-normen staat een grote prijs gelijk aan… de Champions League. In de huidige situatie moet de Beker met de Grote Oren dus dit seizoen naar het Parc des Princes verhuizen.

Beslissing voor WK?



En dat is het probleem. PSG wil voor de start van het WK in Qatar een antwoord van Messi. Op die manier kan de Franse grootmacht beginnen denken aan het team van volgend jaar. En die felbegeerde beker wordt natuurlijk pas midden 2023 uitgereikt…