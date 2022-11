Ibrahimovic denkt niet dat Guardiola juiste coach is voor Haaland: "Zal afhangen van zijn ego"

Zlatan Ibrahimovic en Pep Guardiola zullen nooit de beste vrienden worden.

In 2009 werd Ibrahimovic voor 70 miljoen euro naar Barcelona gehaald, waar Guardiola toen trainer was. Maar na een jaar vertrok Ibrahimovic alweer doordat hij niet door een deur kon met Guardiola.

Guardiola heeft met Erling Haaland opnieuw een topspits in zijn handen. Maar de Zweed twijfelt of Guardiola wel de juiste coach is voor de Noor. "Dat zal afhangen van Guardiola’s ego en of hij bereid is om Haaland groter te laten worden dan hij. In mijn geval wilde hij dat niet laten gebeuren en bij verschillende anderen ook niet", zei hij bij Canal Plus.

Ibrahimovic is wel lovend over de Noor, die al 22 keer scoorde en 3 assists gaf in 16 matchen. "Ik vind hem een zeer intelligente speler. Je zal hem nooit dingen zien doen die hij niet kan. Hij laat zich bijvoorbeeld nooit uitzakken om de bal te gaan ophalen. Hij wacht voor de goal en maakt daar alles af."