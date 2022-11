Genk-verdediger houdt van scoren: "Het blijft het mooiste wat er is" en "Geen probleem om 2,5 uur te trainen"

Gerardo Arteaga is een zekerheid voor de WK-selectie van Mexico. Maar daar zit zijn hoofd nog niet. Eerst de laatste drie wedstrijden met Genk goed afwerken en hun leidersplaats nog wat meer in de verf zetten.

Arteaga beleeft heel wat meer plezier aan het seizoen dan een paar maanden geleden. Hij mag zich ook offensief uitleven, zoals tegen KVM tot uiting kwam met een goal. “Dat is toch schitterend, niet? Onze eerste taak als back is verdedigen, maar als de ruimte er ligt moeten we mee in de aanval", zegt hij in HBvL. "Als je dan ook nog eens kan scoren, geeft dat een heerlijk gevoel. Het blijft het mooiste wat er is, ook voor een verdediger. Ik hoop dat ik vertrokken ben voor nog meer doelpunten.”

Fysiek staat Genk onder Wouter Vrancken op punt. “Ik heb er geen probleem mee om tweeënhalf uur of zelfs langer op een trainingsveld te staan. Er steekt heel veel afwisseling en dynamiek in onze trainingen, daarom lijken ze voorbij te vliegen. Bovendien voelen we allemaal dat het ons sterker maakt. Je zal niemand horen klagen. Zeker mij niet: mijn uithoudingsvermogen is altijd één van mijn troeven geweest, ik voel me goed bij deze manier van werken.”