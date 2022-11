Vader Boyata reageert op kritiek op zijn zoon: "Je verwacht van een publiek dat ze hun spelers ondersteunen"

Dedryck Boyata is nog geen vaste waarde geworden bij Club Brugge, maar gaat straks wel zo goed als zeker mee naar het WK. De 31-jarige verdediger kreeg de voorbije weken wel wat kritiek te verwerken, maar vader Bienvenue is zeker dat hij er zal staan.

Bienvenue Boyata moest zijn zoon zo'n 15 jaar missen. Slechts sporadisch kon hij wedstrijden gaan bekijken. ''We waren heel gelukkig toen hij in België kwam voetballen"", aldus Bienvenu in HLN. ''Na al die afgelegde kilometers hou ik er niet van om nu één van zijn wedstrijden te missen."

Vorige zaterdag ging het hij tegen Oostende twee keer in de fout en kreeg hij Jan Breydel over zich heen. "Natuurlijk heeft dat mij geraakt. Een speler heeft vertrouwen nodig. Iedereen maakt fouten, maar je verwacht van een publiek dat ze hun spelers ondersteunen. In Leverkusen heeft hij mentaliteit getoond. Al had ik er met al zijn ervaring veel vertrouwen in. Men vergeet dat wel eens, maar... Man City, Bolton, Celtic Glasgow en Hertha Berlijn. En nu Club Brugge. Dat zijn toch niet de minste clubs, hé?"