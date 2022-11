Hollerbach geeft spelers van STVV extra motivatie mee: "Ze weten dus waarvoor ze spelen"

Bernd Hollerbach ziet de WK break met rasse schreden naderen en wil tegen dan nog steeds in de linkerkolom staan met STVV. Hij heeft zijn spelers dan ook wat extra incentive meegegeven.

Eerst en vooral wil hij tegen Seraing vandaag mentaliteit zien. “Seraing is sterk in de omschakeling, daarmee hebben ze ons vorig seizoen pijn gedaan. Dat mag nu niet meer gebeuren. Onze restverdediging moet goed zijn, we mogen niet in ondertal komen te staan bij een tegenaanval", klinkt het in HBvL.

Na Seraing wachten nog Meux in de beker en de thuisopdracht tegen Cercle Brugge. “We willen met een goed gevoel die break ingaan”, besloot Hollerbach. “Dat wil zeggen met zes op zes. Als dat lukt, dan krijgen de spelers enkele dagen extra verlof. Ze weten dus waarvoor ze spelen.”