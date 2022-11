'Einde verhaal voor Wesley Hoedt?: hij zit niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Antwerp'

Er lijkt een einde aan het huwelijk tussen Wesley Hoedt en Anderlecht te komen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Wesley Hoedt begon tegen Silkeborg op de bank. Hij mocht wel nog een half uur invallen. Volgens Het Laatste Nieuws was hij niet tevreden met die beslissing.

Enkele dagen later zit Hoedt voor de wedstrijd tegen Antwerp niet meer in de selectie. Ook lijkt de kans klein dat hij nadien in de beker tegen Lierse-Kempenzonen en in de competitie tegen RC Genk nog in actie zal komen. Hij traint immers individueel.

Bovendien behoort een transfer in januari tot de mogelijkheden. Hoedt heeft nog een contract tot de zomer van 2025, maar Anderlecht zou zich voor een voortijdig vertrek niet verzetten.