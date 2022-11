"Het is geen vriendenclub": Franky Van Der Elst is kritisch richting WK-selectie Martinez en oppert opvallende naam om mee te nemen

Op 10 november geeft Roberto Martinez zijn 26 namen prijs die mee mogen naar het WK in Qatar. Ook de analisten hebben daarover uiteraard een mening.

"Dat Roberto Martinez zegt dat er meer mogelijkheden zijn dan een aantal jaren geleden? Je moet die opties ook nog gebruiken", aldus Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

"Er zijn nu toch ook een aantal jongens die zich aandienen? Martinez heeft hen volgens mij te weinig uitgeprobeerd."

Geen vriendenclub

"Je weet nu al dat er kritiek gaat komen. Hij gaat de emotie en verbondenheid met de groep moeten opzij zetten. Het is geen vriendenclub hé. Hazard? Ik zou hopen dat hij zich op het veld nog eens kan amuseren."

Van Der Elst geeft zelf ook al een suggestie over wie hij zou meenemen naar het WK: "Roméo Lavia. Hij speelt veel ballen vooruit, is goed in de recuperatie. Onana zal ook wel meegaan, zo heb je er een paar nodig."