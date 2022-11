'Het kan me niet schelen', Haaland reageert na penalty

Doelman Bernd Leno zat er bij, maar het schot glipte onder hem door. Een dappere interviewer durfde Haaland erop te wijzen dat het wel heel nipt was. De Noor antwoorde vol zelfvertrouwen: 'I don't care.'

Haaland moest de afgelopen weken toekijken vanop de tribunes vanwege een blessure. Tegen Fulham maakte hij aan de rust zijn comeback en hij heeft meteen getoond waarvoor Manchester City hem nodig heeft: doelpunten.

De eindstand was 2-1 voor 'the Citizens'. Manchester City stond vanaf minuut 26 met een man minder vanwege rood voor Cancelo.

Erling Haaland on Bernd Leno nearly getting to his penalty: “I don’t care.” [via @MikeMinay]