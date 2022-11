Manchester United zoekt spits voor de lange termijn

Er worden enkele namen genoemd zoals RB Salzburg aanvaller Sesko, maar de meest opvallende is die van Vlahovic. De Servische spits tekende recent nog bij Juventus, maar Manchester United ziet in hem een toekomstige aanvalsleider.

Opvallend: Vlahovic werd bij Juventus ook gehaald als vervanger voor Ronaldo, dat zou nu dus opnieuw kunnen gebeuren, maar dan bij Manchester United.

Ronaldo kende een moeilijk seizoensbegin en zit momenteel aan drie goals en twee assists in tien basisplaatsen.

#ManUtd plan for life beyond Cristiano Ronaldo by looking at strikers. Long-term admirers of Benjamin Sesko (pre-contract Leipzig '23) and keeping eye on Dusan Vlahovic but others to be considered https://t.co/NOTrQE29Zh