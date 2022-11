Guardiola ziet een heel verrassende uitdager voor de titel: "Ze gaan in de laatste maanden nog energie genoeg hebben"

Het is nog niet te voorspellen wie dit seizoen de Premier League-titel zal pakken. Alle topploegen - buiten Liverpool - staan bovenaan mee te strijden. Pep Guardiola ziet er echter eentje die verrassend te noemen is.

Newcastle United staat momenteel vierde. Na de overname zijn ze van degradatiekandidaat naar titelpretendent gegaan. Guardiola ziet ze ook niet wegzakken. "Ze hebben een goede manager en spelers van wereldklasse", zei Guardiola op zijn persconferentie. "Ik denk dat ze lang bovenin zullen blijven staan. Ze hebben fysieke kracht in het elftal, zijn goed in de omschakeling en de intensiteit zonder bal is indrukwekkend. Bovendien spelen ze geen Europees voetbal. Dat is een groot voordeel, want dat betekent dat Newcastle United in de laatste maanden van het seizoen nog voldoende energie over heeft."

Arsenal is er natuurlijk ook eentje. De Gunners staan aan de leiding. Maar Guardiola schrijft ook Liverpool niet af, dat toch al dertien punten minder heeft dan City. "Ze hebben dezelfde manager en selectie die erin geslaagd zijn om achttien wedstrijden op rij te winnen. Waarom zouden ze dat niet nog eens kunnen doen? Dit is gewoon mijn gevoel. Niemand weet bovendien wat er gaat gebeuren na het WK. Er komt ook nog een transferwindow aan en spelers keren terug van blessures."