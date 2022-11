🎥 Deila kijkt niet naar penaltyfase: "Wat we de eerste 30 minuten deden, hadden we 90 minuten moeten kunnen"

Een week na het ontwijken van de val van Zulte Waregem, slaagde Standard er in Eupen niet in om hetzelfde te doen. De Rouches verloren zaterdagavond tijdens de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League van de Panda's (2-0).

Ondanks een duidelijke dominantie en verschillende kansen in het eerste halfuur, slaagde Standard de Liège er niet in om de score te openen. Daarna waren er twee wendingen aan het einde van de eerste helft, het uitvallen van William Balikwisha en de rode kaart voor Philip Zinckernagel.

"We hadden een heel goed eerste half uur en daarna speelden we minder goed. Na de rust bleven we goed georganiseerd en toen zij ook met tien vielen probeerden we de wedstrijd te controleren. Maar in plaats van de score te openen en de wedstrijd in handen te nemen, hebben we dat doelpunt weggegeven. We moeten leren van dit soort wedstrijden. Wat we de eerste 30 minuten hebben gedaan, moeten we 90 minuten kunnen doen ", legde Ronny Deila uit.

Met de stand nog steeds gelijk en doelpuntloos met nog een kwartier te gaan, kende scheidsrechter De Cremer Eupen een penalty toe voor de handsbal van Nicolas Raskin in de rechthoek. Een fase die veel inkt heeft doen vloeien omdat de handsbal volledig onbedoeld is nadat de bal van dichtbij op hem werd geschoten. "Ik heb de fase nog niet gezien, maar mijn assistenten zeiden dat het juist was. Nicolas was er niet mee akkoord. Ik denk niet dat het een open doelkans was, maar goed... de regels zijn wat ze zijn."