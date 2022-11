Ronny Deila op zijn hoede voor Dender: "Hebben alles te verliezen"

Zaterdagavond ging Standard met 2-0 onderuit bij KAS Eupen en zo staat er toch weer wat druk op het treffen met Dender in de Beker van België dinsdagavond.

Roteren?

Dat beseft ook coach Ronny Deila: "We willen zover mogelijk doorgaan in de Beker van België. En dus is het een heel belangrijke match."

"Of ik ga roteren? Dat weet ik nog niet, maar we moeten voorzichtig zijn. Het is een duel waarin we alles te verliezen hebben."