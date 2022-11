'Esposito wisselt van makelaar en wil dat nieuwe zaakwaarnemer meteen een nieuwe club voor hem zoekt'

Sebastiano Esposito wil vertrekken bij RSC Anderlecht. De Italiaanse spits is slechts vierde keuze in de aanval en hoopt in januari een nieuwe club te vinden.

RSC Anderlecht huurt Sebastiano Esposito van Internazionale FC, maar de Italiaanse aanvaller brengt allesbehalve wat van hem verwacht werd. Ook de speler zelf wil zo snel mogelijk elders met een propere lei beginnen. Volgens Italiaanse media heeft Esposito afscheid genomen van Federico Pastorello. Mario Giufreddi behartigt vanaf heden zijn belangen. En de zaakwaarnemer heeft één taak: een nieuwe (huur)club vinden. Ook Silva op weg naar de uitgang? Anderlecht lijkt op die manier broodnodige aanvallende versterking nodig te hebben. Ook Fabio Silva wordt gelinkt aan een vervroegde terugkeer naar Wolverhampton Wanderers. De Portugees moet de Wolves in de Premier League helpen houden.