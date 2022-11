STVV met aangepaste bezetting in beker: "Een aantal dertigers krijgt rust"

Bernd Hollerbach moet STVV dit seizoen in de beker voorbij Meux loodsen. Vorig seizoen werden de Limburgers nog uitgeschakeld door Seraing.

Meux is de tegenstander van STVV in de Beker van België, een club uit tweede amateur. “Toch onderschat ik geen tegenstanders. Ook Meux niet. Ik liet Yasu, onze videoanalist, dat team scouten. Die ploeg staat er, zeker op fysiek vlak. Dus er zomaar over heen walsen, daar geloof ik niet in”, zegt Hollerbach in Het Belang van Limburg.

Toch worden enkele jongens gespaard met het oog op het duel van zaterdag tegen Cercle Brugge. “Een aantal dertigers krijgt rust tegen Meux. Brüls, Okazaki en Leistner zijn tegen Cercle pas terug aan zet. Matte Smets en Stan Van Dessel kloppen al een tijdje op de deur, zij krijgen nu hun kans. Ook doelman Daniël Schmidt blijft aan de kant ten voordele van Jo Coppens.”

“Ik zou nog meer kunnen roteren, maar we gaan ook geen problemen zoeken. De kwalificatie primeert. De anciens blijven aan de kant, maar aan de andere kant teren we wel op de ervaring van Jorge Teixeira om Leistner af te lossen.”