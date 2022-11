"Vrancken heeft hem op juiste moment gebracht" en "Enkel Genk kan Genk van titel houden"

KRC Genk is aan een prima seizoen bezig. En de Limburgers hebben ondertussen al een kloof van negen punten. Wie haalt hen nog in?

"Wouter Vrancken heeft Onuachu op het juiste moment gebracht, toen hij er mentaal en fysiek klaar voor was", aldus Franky Van Der Elst.

"Ik denk niet dat je hem kan veranderen. Hij is wie hij is", pikte Filip Joos meteen in bij Extra Time. "Ook als aanspeelpunt is hij sterk."

Ondertussen zit Onuachu aan 12 doelpunten in zeven wedstrijden in de Jupiler Pro League. "Vrancken kijkt naar zijn materiaal. Natuurlijk is Onuachu een heel ander type dan Cuypers, maar dat maakt niet uit."

Genk is titelkandidaat nummer 1 ondertussen: "Ze koppelen goed voetbal aan resultaten. Enkel Genk kan Genk van de titel houden, zeggen Onuachu en Vrancken. Dat is slim gezegd."