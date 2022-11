Mbokani is gemotiveerd: "Het is het moment om Antwerp te pakken"

Dieumerci Mbokani ziet ex-ploeg Antwerp vanavond terug in de beker. De spits zal wel gemotiveerd zijn, want de manier waarop hij moest vertrekken, stond hem niet echt aan.

Al heeft hij er nog een band mee. ''Antwerp blijft mijn club. Ik heb trouwens nog steeds een goed contact met 'monsieur le président', Paul Gheysens. Hij stuurde me meteen een sms om me te feliciteren met mijn eerste doelpunt voor Beveren", aldus Mbokani in HLN.

Maar hij vertrok er niet meteen blij. ''Ik moet niemand bewijzen dat ik niet te oud ben, iedereen kent mijn kwaliteiten. Ik weet dat tegenstanders bang zijn van mij. Op dit moment draait het niet bij hen. Dit is het ideale moment om Antwerp te pakken."

En 'Dieu' begint onder stoom te komen met twee goals en twee assists. ''Het gaat steeds beter op training. Als ik er een getal op moet plakken, zou ik zeggen dat ik ongeveer aan 70% zit. Ik praat ook veel met de jonge gasten hier. Ik corrigeer hen op training. Anders lopen ze overal en nergens naartoe. Ik doe dat met plezier."