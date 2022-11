Gert Verheyen reageert nadat zijn joker Bryan Heynen niet in WK-selectie zit

Gert Verheyen maakte maandag zijn WK-selectie bekend in Extra Time. Geen Dries Mertens, maar wel Bryan Heynen daarin.

Bondscoach Roberto Martinez deed het echter precies omgekeerd. Dries Mertens gaat wel degelijk mee naar het WK. “Maar ik wist zeker dat hij erbij ging zijn. Dat is natuurlijk gerechtvaardigd”, zegt Verheyen op Sporza.

“Al moet ik toegeven dat ik niet wekelijks naar Galatasaray kijk. Zijn rol naast het veld kan je niet onderschatten. En intrinsiek blijft hij een goede voetballer.”

Bryan Heynen staat voorlopig bij de vier mogelijke invallers. Hij was de joker van Verheyen. “We spreken hier over de 23e tot 26e naam in de selectie. Zij gaan niet het verschil maken tussen een kwartfinale of een halve finale.”