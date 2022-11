Senegal zet alles op alles om Mané klaar te krijgen voor WK: medicijnman wordt ingeschakeld en ook president laat zich horen

De Senegalese kapitein heeft last van een knieblessure.

Sadio Mané is van levensbelang voor de Senegalese nationale ploeg, maar de spits blesseerde zich in de match tegen Werder Bremen en het WK leek onmogelijk om nog te halen. Volgens L'Equipe zou zijn blessure dan ook te ernstig te zijn om te kunnen spelen op het WK.

Dat willen ze bij Senegal ten allen tijde vermijden en ze zetten dan ook alle middelen in. Zo verklaarde Fatma Samoura, de Senegalese Secretaris-generaal van de FIFA, aan Europe 1 het volgende: "We gaan medicijnenmannen gebruiken." Of het effect zal hebben, weet ze niet. "Maar op dit moment grijpen we alles aan. We hopen op een wonder. Hij moet er bij zijn!"

Ook president Macky Sall van Senegal stak Mané al een hart onder de riem. "Sadio, Leeuwenhart! Ik steun je met heel mijn hart! God zegene je!" Volgens persbureau AFP zou Senegal Mané hoe dan ook meenemen naar Qatar. Op 21 november speelt Senegal al tegen Nederland.