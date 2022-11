Karel Geraerts is op zijn hoede voor de match tegen Standard: "Opletten voor hun start"

Union komt zondag op bezoek bij Standard. Voor de wedstrijd is trainer Karel Geraerts op zijn hoede.

Op Sclessin kan het stevig kolken. Dat weet ook Union-trainer Karel Geraerts. "Elke wedstrijd pakken wij anders aan", vertelde hij op een persconferentie. "Je moet altijd rekening houden met de omstandigheden waarin je speelt. Iedereen moet weten dat Standard vaak in het begin van de wedstrijd erg sterk begint. Als publiek en spelers dan met elkaar kunnen connecteren, kan het voor ons gevaarlijk worden. Voor ons kan het dan erg gevaarlijk worden. Het is aan ons om klaar te zijn en om in die sfeer te kunnen spelen."

Bij winst kan Union Standard op 8 punten zetten, maar Geraerts is daar nog niet mee bezig. "Het klopt dat Standard en ook AA Gent druk aan het zetten zijn, maar dat was te verwachten", aldus Geraerts. "Maar we kijken nog niet naar het klassement en er wacht ons eerst nog een mooie wedstrijd."

Voor Geraerts is het ook een terugkeer naar Sclessin. Hij speelde 3 jaar voor Standard. "Dat waren mijn mooiste jaren uit mijn carrière. Het was een droom om op Sclessin te mogen spelen, maar als coach is het ook fantastisch. Ik ga wat genieten van het moment", besloot Geraerts.