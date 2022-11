AC Milan-coach hoopt dat het WK in Qatar Charles De Ketelaere deugd zal doen

Charles De Ketelaere zit momenteel in een moeilijke periode. Trainer Stefano Pioli hoopt dat Qatar daar verandering in zal brengen.

Afgelopen zomer kon je er niet naast kijken: Charles De Ketelaere zou naar AC Milan gaan. Na lang onderhandelen had hij toch zijn transfer beet.

De Ketelaere begon aardig aan het seizoen en in zijn 3e wedstrijd in de Serie A gaf hij een assist. Sindsdien kreeg redelijk veel speelminuten en stond hij regelmatig in de basis.

Maar de laatste weken loopt het minder voor De Ketelaere. Hij lijkt uit vorm en speelt ook minder. Ondanks dat gaat hij mee naar het WK. AC Milan-trainer Stefano Pioli hoopt dat het WK De Ketelaere deugd zal doen. "Ik hoop dat hij het in Qatar goed doet en dat hij optimistisch terugkomt", aldus Pioli in La Gazzetta dello Sport.