Amadou Onana gelooft in het WK in Qatar: "Individueel is het moeilijk om een beter land te vinden

Amadou Onana zit in de Belgische selectie voor het WK in Qatar. Zelf gelooft hij in de kansen van de Rode Duivels.

Enkele maanden geleden werd Amadou Onana voor de 1e keer voor de Rode Duivels opgeroepen. Begin juni mocht hij debuteren in de 1-4-nederlaag tegen Nederland. Ruim 5 maanden later mag hij mee naar het WK in Qatar. Daarmee werd hij beloond voor zijn harde werk. "Ik heb veel opofferingen voor het WK gemaakt. Een werk van lange adem. Het is dus een beloning voor mij", vertelde Onana daarover aan Het Laatste Nieuws.

De Rode Duivels zijn niet een van de favorieten, maar eerder een van de outsiders. Toch gelooft Onana erin: "We hebben een zeer professionele groep die al heel lang op het allerhoogste niveau meedraait. Puur individueel is het moeilijk om een land te vinden dat beter is dan wij. We moeten naar Qatar gaan om zo veel mogelijk te winnen. Daarna zien we wel waar we eindigen."