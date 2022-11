Club Brugge roept fans op om dat "ene lied" niet meer te zingen: "We stoppen ermee. Voor de Club!" en "We riskeren match achter gesloten deuren"

Club Brugge heeft een oproep gedaan aan zijn supporters om de kwetsende spreekkoren aan banden te leggen. Het heeft de club al heel wat boetes opgeleverd en het is slecht voor het imago.

Club Brugge en zijn fans. Week na week kan Club rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de meest trouwe supporters van het land. Ook Europees maakt onze achterban steevast indruk met hun positieve en enthousiaste steun voor Blauwzwart. Hun doel? To support: De Club ondersteunen. Maar we moeten het ook even hebben over de olifant in de kamer…

Bluvn Goan. Er zijn weinig supportersschares waar de slogan zo nauw aanleunt bij de realiteit als bij Club Brugge. Week na week, match na match, uit of thuis, door wind en regen,… onze 12e man is er altijd. Die positieve steun zorgt ervoor dat we soms boven onszelf uitstijgen. Dat we die extra meter lopen, dat extra doelpunt maken of een moeilijke match over de streep trekken. To support, supporter zijn is je ploeg steunen. Samen. Door dik en dun. Altijd.

Gezangen zorgen voor sfeer en ambiance en stuwen de ploeg vooruit. Heerlijk is dat. Helaas is er ook dat ‘ene lied’ over ‘al wie nie springt’. Hoewel de insteek van dit lied ooit anders bedoeld is, kwetst het andere mensen. Dus moeten we ermee ophouden. Omdat het anderen en onszelf schade toebrengt.

In de eerste plaats omdat ze niet bij Club Brugge passen. Omdat ze de waarden waarvoor we willen staan niet weerspiegelen, zoals beschreven in onze Code of Ethics. We zijn een warme familieclub en we willen onze ploeg steunen. Bepaalde bevolkingsgroepen kwetsen hoort daar niet bij. Kleur, rang, afkomst of overtuiging, dat heeft er bij ons nooit toegedaan en dat zal het nooit doen. Allemolle tope..

In de tweede plaats omdat ze de Club schade toebrengen. Omdat ze niet ondersteunen, maar beschadigen. In het verleden werden al uitgebreide straffen uitgesproken, met flinke geldboetes tot gevolg en nieuwe smet op onze Club en de supporters. Met elke aanhef volgt een nieuwe sanctie met als ultiem doembeeld het spelen van een wedstrijd achter gesloten deuren. Zonder onze twaalfde man. Een situatie die niemand nogmaals wil meemaken: niemand to support in het stadion.

Daarom wil Club Brugge, samen met zijn spelers, staf, medewerkers én met de verschillende supportersgroepen en federatie via deze open brief een eind stellen aan deze gezangen. We stoppen ermee. Voor de Club.