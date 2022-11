Hij is terug: Felice Mazzu keert terug naar Charleroi

Felice Mazzu keert terug naar Charleroi. Dat heeft de club net bekend gemaakt.

Na zijn ontslag bij Anderlecht waren er al snel geruchten dat Felice Mazzu terug naar Charleroi zou gaan. Net voor het WK werd het officieel. Hij tekende een contract van onbepaalde duur.

Voor Mazzu is Charleroi geen onbekende. Hij was er al 6 jaar trainer en zorgde voor een van de succesvolste periodes in hun geschiedenis. Mazzu haalde 3 keer Play-off 1 en won 2 keer Play-off 2. Ook won hij in zijn 5e seizoen de Raymond Goethals-trofee. Mazzu coachte al 259 matchen van de Carolo's.