OH Leuven hakt zieltogende hekkensluiter Seraing helemaal in de pan

In de Jupiler Pro League was er op vrijdagavond al een eerste wedstrijd tussen OH Leuven en Seraing. En dat leverde een doelpuntenfestival op.

OH Leuven wilde in eigen huis vertrouwen tanken voor de WK-break door te winnen van hekkensluiter Seraing. En dat zou ook gaan lukken. Meer zelfs. In een dolle eerste helft konden Maertens, Gonzalez, De Norre en Kiyine al voor een 4-0 ruststand zorgen. 5-0 Nsingi maakte er in het slot van de wedstrijd zelfs nog 5-0 van, Seraing kon nooit een vuist maken en ging roemloos ten onder. OH Leuven schuift even op naar plek 7 met 25 punten halfweg, de Luikenaars sluiten af met elf punten bij de WK-break en zijn helemaal laatste.