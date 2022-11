Standard-trainer Deila geeft tips aan refs na schorsing Raskin: "Ze communiceren vaak te neerbuigend"

Ronny Deila heeft wel al wat watertjes doorzwommen en ziet dat er in België nog heel wat beter kan. De relatie tussen spelers en scheidsrechters bijvoorbeeld. Daar kwam hij op terug na de schorsing die Nicolas Raskin kreeg voor een discussie met ref Wesli De Cremer.

Raskin wordt daarvoor twee wedstrijden geschorst en Deila heeft daar zo zijn mening over. “Ik denk dat Belgische scheidsrechters te vaak op een neerbuigende manier communiceren tegenover de spelers. Scheidsrechters zijn leiders op het veld. In plaats van afstand te creëren zouden ze net dichter bij de spelers moeten staan. Praat met hen, leg je beslissingen uit en toon af en toe eens een glimlach. Het zou de relatie tussen spelers en scheidsrechters alleen maar ten goede komen", zegt hij in HBvL.

"Nu komen ze soms arrogant over en dat zorgt voor ergernis bij de spelers. In het algemeen denk ik dat Belgische scheidsrechters op een meer gelijkwaardige manier moeten omgaan met de spelers. Praat met elkaar en probeer situaties op te lossen zonder meteen met gele en rode kaarten te zwaaien. Probeer de beste spelers op het veld te houden en de wedstrijden zo aangenaam en aantrekkelijk mogelijk te maken.”