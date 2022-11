Cillessen reageert op en naast het veld op niet-selectie: "Dit gaat nog even pijn doen, het EK is nog niet verteerd"

Jasper Cillessen kreeg vrijdag heel slecht nieuws: hij mag van Louis van Gaal niet mee naar het WK. De keeper van NEC zat in zak en as, maar liet dat niet zien tegen tegen RKC (6-1). Hij gaf zelfs een assist.

"Ik denk dat de bondscoach zijn eigen keuzes maakt. Maar voor jezelf is het niet prettig", zei Cillessen over de rol van de media in zijn niet-selectie bij ESPN. "Jij hebt ook dingen over mij gezegd. Dat ik geen fijn persoon ben. Kijk, natuurlijk wil je mee. Dus dan baal je enorm. Maar het heeft dan niet zoveel zin om te discussiëren."

Hij kreeg veel steun van zijn eigen fans. "Gelukkig kwam deze wedstrijd snel. Ik had er ook heel veel zin in. En als je dan zo toegezongen wordt, dat maakt het wel speciaal. Er is het nodige gebeurd de afgelopen periode. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dan moet je de knop omzetten en ga je volle bak; dan moet je presteren. Gelukkig is me dat gelukt. Uithuilen en doorgaan, zo simpel is het. Ik heb volle bak getraind en voetballen is toch het leukste wat ik kan doen, dus dan ga je door."

De klap gaat wel even nodig hebben om te genezen. "Dat blijft nog wel lang, zeker. De pijn van het EK heb ik ook nog steeds in mijn lichaam. Maar als je dan negentig minuten vandaag zo gesteund wordt, dat doet wel wat met je."