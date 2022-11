Philippe Albert over Antwerp: "Dat gaan ze doen in de winter" en "Jammer dat hij fouten niet kon toegeven"

Bij Antwerp loopt het de laatste weken heel wat minder. En dus is de vraag: waar gaat dat naartoe? De analisten zijn duidelijk.

8 op 24, dat is wat magertjes voor Antwerp. "Maar ik maak me geen zorgen. Ze hebben financiële mogelijkheden, dus ze kunnen deze winter nog een paar versterkingen halen", aldus Philippe Albert bij Sudpresse.

Geen paniek

"Ze zullen de top-4 dus wel halen", beseft de analist. Al waren de ambities van Gheysens en co natuurlijk wel steil - de titel is en blijft een doel en Genk is er als een speer vandoor gegaan.

Bovendien werkt ook niet elke transfer even goed. Zo is Radja Nainggolan op een zijspoor terechtgekomen: "Jammer dat hij zijn fouten niet kan toegeven."