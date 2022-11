Faes heeft in paar maanden tijd nieuwe status bereikt bij Rode Duivels: "Ik merk dat ook de bondscoach me meer volgt nu"

Wout Faes kon de glimlach niet van zijn gezicht vegen. Sinds vrijdag leeft hij op een wolkje nu hij geselecteerd werd voor zijn eerste grote toernooi. "Dat ik nu in Engeland speel, heeft volgens mij wel de doorslag gegeven", zei hij.

Faes is in een paar maanden tijd niet gewoon een meeloper geworden in de Premier League. Hij is een sterkhouder bij Leicester City, waar ze al niet meer denken aan Wesley Fofana. Bij de nationale ploeg moet hij zijn strepen wel nog verdienen, want hij heeft nog maar één cap achter zijn naam. "Nee, ik heb nog niet veel gespeeld hier, maar mijn transfer en mijn prestaties bij Leicester hebben volgens mij wel de doorslag gegeven."

Die transfer werd een doorslaand succes. "Een verklaring heb ik niet. Voor mij was het belangrijk dat ik de stap kon zetten, want ik voelde dat ik er klaar voor was. Het voordeel was dat ik direct in de basis belandde."

In een ploeg die niet draaide, maar die sinds zijn komst helemaal uit het slop is geraakt. "De kwaliteit was altijd aanwezig om beter te doen. Dat merkte ik ook toen ik aankwam. Er is nooit paniek geweest en we zijn in staat om heel mooi te eindigen. Ik hoopte wel al dat het feit dat ik in Engeland speelde een verschil kon maken voor mijn status bij de nationale ploeg. En dat was ook zo. Minuten maken? Tuurlijk wil ik dat. Ik denk dat ik in vorm ben."

Bij Leicester is hij in een aantal maanden tijd enorm populair geworden. "Da's wel leuk natuurlijk", lachte Faes. "Mooi dat ik dat in zo'n korte tijd kon verwezenlijken. Ik merk ook wel dat er meer naar mij gekeken wordt sinds ik in Engeland speel. Ook door de bondscoach, want hij zei me al dat ik veel progressie maakte. In België wordt er amper naar Frankrijk gekeken, maar nu ziet iedereen mijn matchen."