Anderlecht gaat nieuw sportief directeur voorstellen, Peter Verbeke blijft bij de club

Anderlecht gaat de komst van Jesper Fredberg als sportief directeur spoedig aankondigen. De Deen is intussen in Brussel en de laatste punten en komma's voor zijn contract moeten nog besproken worden.

Fredberg krijgt een uitgebreid takenpakket bij Anderlecht. Een beetje zoals Dimitri De Condé bij Genk, die er de titel 'Head of Football' draagt. Dat dekt de lading wel een beetje. Fredberg moet de sportieve werking van de club helemaal onder handen nemen. Van scouts tot technische staf.

Normaal gaat hij vanaf 1 januari in dienst treden, maar hij zou al aan een aantal dossiers willen meewerken. Punt nummer 1: het trainersdilemma. De kans is heel groot dat Robin Veldman niet aanblijft als T1 en dan moet er een nieuwe trainer gevonden worden. Fredberg moet mee het juiste profiel daarvoor opstellen, want momenteel is het een beetje zoeken bij Anderlecht door het uitvallen van Peter Verbeke.

Die zou wel bij Anderlecht blijven, maar enkel als CEO. Hij moet zich - als hij genezen is - bezighouden met het grotere plaatje. Daarvoor hebben ze hem bij de club wel al aangeraden om sommige zaken eens te durven delegeren. Verbeke stond erom bekend om op elk dossier met de neus op te zitten. Met Fredberg moet hij een tandem gaan vormen, want de Deen gaat overal wat inspraak krijgen om de club op de rails te krijgen.