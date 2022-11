Wat doen de Belgische topclubs tijdens het WK? Het overzicht

Het WK staat op beginnen en dus is de vraag: wat gaan de verschillende topclubs in België doen tijdens die zes weken? Het programma krijgt stilaan vorm.

Zowat alle topclubs kiezen ervoor om hun spelers minstens een week tot twee weken vrij te geven, tegen eind november beginnen de meeste ploegen dan weer te trainen.

Club Brugge begint er al opnieuw aan op 24 november en trekt niet op stage, maar heeft wel al drie oefenwedstrijden gepland tegen Westkapelle, Lille en Excelsior.

Stages

De andere topteams trekken wél op stage, weet Het Laatste Nieuws. Spanje blijft ook dit jaar een populaire bestemming.

Genk: start trainingen 29/11, stage in Benidorm van 7 tot 14 december

Union SG: start trainingen 28/11, stage in Alicante van 5 tot 12 december

Antwerp: start trainingen 28/11, stage in Dubai van 1 tot 7 december

AA Gent: start trainingen 28/11, stage in Oliva van 9 tot 15 december

Anderlecht: start trainingen 24 of 25/11, stage (Kreta?) van 30 november tot 6 december