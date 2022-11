Contractverlenging Wouter Vrancken bij RC Genk is officieel

Wouter Vrancken heeft zijn contract tot 2026 verlengd. Dat heeft RC Genk tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Afgelopen zomer verliet Wouter Vrancken na 4 succesvolle jaren KV Mechelen. Hij koos voor een nieuw avontuur bij RC Genk en tekende eerst een contract voor onbepaalde duur.

Wouter Vrancken verloor op de 1e speeldag tegen Club Brugge, maar nadien zette zijn ploeg een fenomenale reeks neer. Enkel tegen Sint-Truiden speelden ze gelijk. Alle andere wedstrijden wonnen ze. Goed voor een 46 op 51 en een ruime voorsprong in de stand.

Genk beloonde hem daarom door hem een contractverlenging aan te bieden. Op een persconferentie op dinsdagochtend maakten ze bekend dat het nieuwe contract tot de zomer van 2026 loopt.

"De 1e reden voor de verlenging is dat we erg blij zijn met de heenronde", aldus Peter Croonen op de persconferenie. "Maar misschien nog belangrijker: we combineren dat met een sterke mentaliteit en blijven gefocust op de volgende wedstrijd. Ook proberen we er het beste uit te halen. En dat creëert die winnende cultuur."