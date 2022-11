Zulte Waregem incasseert opnieuw vijf goals: "Zal met ups en downs blijven" en "Als we 100 goals tegenkrijgen én ons redden ..."

Zulte Waregem scoorde vijf keer tegen KAS Eupen, maar ook dat was niet voldoende voor een driepunter: 5-5. De verdediging zag er niet altijd even lekker uit.

Bij de 0-1 werd Willen makkelijk afgetroefd, bij de 0-2 liet Tambedou begaan, bij de 1-3 stond de hele verdediging te schutteren en bij de 5-5 kan doelman Bostyn afgerekend worden.

"Lukas Willen had een mindere wedstrijd en Louis Bostyn maakt een fout", zag ook Mbaye Leye het met lede ogen aan.

Operatie redding

"Maar vorige week was Lukas de leider van de defensie en Bostyn bracht al stabiliteit. Hij moet nu op vakantie gaan en herboren terugkomen."

"Het zal met ups en downs blijven. Drie van mijn verdedigers zijn negentien jaar. Dan weet je dat je fouten gaat maken. Al 40 tegengoals? Als we er 100 tegenkrijgen en in eerste klasse blijven, zal niemand daar om malen. Het belangrijkste is ons redden."