šŸ“· Verminator legt trainingsveldbestormer professioneel neer: Vermaelen kan het nog

Thomas Vermaelen heeft in zijn carriĆØre wel wat aanvallers tegen de grasmat gewerkt en dat is hij nog niet verleerd. De assistent van Roberto Martinez was bij de pinken toen een lokale voetbalfan deze middag het trainingsveld van de Rode Duivels bestormde.

Verschillende medewerkers van de bond probeerden de man te vangen, maar het was uiteindelijk Vermaelen die moest ingrijpen. Hij greep de man - die met het rugnummer 7 van Kevin De Bruyne het veld opstormde - bij de nek en in één-twee-drie lag hij tegen de grasmat. The Verminator is back! De Koeweiti kon dan wel geen handtekening van KDB veroveren, maar assistent Thierry Henry liet wel zijn hart spreken en tekende het shirt van de man. Wedden dat hij daar ook blij mee zal zijn? En welke gewone mens kan zeggen dat hij getackeld werd door Thomas Vermaelen? © photonews © photonews © photonews





