Egypte kan rekenen op onder andere Mo Salah voor oefenmatch tegen Rode Duivels

Egypte is vrijdag de tegenstander van de Rode Duivels.

België speelt voor het WK nog één oefenmatch, tegen Egypte in Koeweit. Die match wordt vrijdag om 16u gespeeld. De Egyptische bondscoach Rui Vitoria kan daarbij rekenen op zijn sterren.

Zo zitten Mo Salah (Liverpool), Mohamed Elneny (Arsenal) en Mahmoud Trezeguet (Trabzonspor, ex-Anderlecht) in de selectie van 24 van Egypte. De Farao's konden zich niet plaatsen voor het WK nadat het in de kwalificaties verloor van Senegal, net zoals in de finale van de Afrika Cup.

Egypte koos ook bewust voor de Belgen als tegenstander. "We hadden voor een makkelijkere tegenstander kunnen kiezen, maar we wilden echt een stevige uitdaging", zei de bondscoach aan Egyptische media.

Mogelijk hebben de Duivels een déjà vu bij de match tegen Egypte, want ook voor het WK speelden ze tegen Egypte, de Duivels wonnen toen met 3-0 in het Koning Boudewijnstadion na goals van Lukaku, Eden Hazard en Fellaini.