Fans Club, OHL, Union en Oostende niet blij met kalender kerstvoetbal: extra dag vakantie om voetbal te kunnen zien

De Pro League maakte gisteren de kalender bekend voor de komende speeldagen. Maar bij veel supporters is er daar toch wat onvrede over ontstaan.

Er zijn reeds drie matchen op vrijdag 23 december met Eupen-Seraing (18u30), Gent-Standard (20u30) en KV Mechelen-Cercle Brugge (20u30). Daarna volgen er vier matchen op maandag 26 december - tweede kerstdag - met om 13u30 reeds Club Brugge-OH Leuven en om 16u Union-Oostende. Om 18u15 is het Kortrijk-Genk en om 20u45 Charleroi-Anderlecht.

Vooral over die eerste twee matchen is er commotie. 26 december is geen officiële feestdag, wat betekent dat heel wat supporters zich vakantie moeten nemen of de match aan zich moeten laten voorbij gaan. En voor veel mensen is hun vakantie tegen dan ook al opgesoupeerd.

Op dinsdag 27 december zijn er nog twee matchen: STVV-Zulte Waregem (20u) en Westerlo-Antwerp (20u).