Gewezen Rode Duivel duidelijk over aanblijven Martinez na WK: "Genoeg, tijd voor verandering"

Roberto Martinez en de Belgische voetbalbond gaan ook na het WK 2022 in Qatar met elkaar door. Een rare beslissing, vindt ex-Rode Duivel Kevin Mirallas.

Als het van Mirallas afhangt, dan moet het na het WK in Qatar gedaan zijn met Roberto Martinez als bondscoach.

Buitenlander als opvolger

"Het is echt tijd voor verandering. Als ze hem houden, laat het dan als technisch directeur zijn", is Mirallas duidelijk in La Dernière Heure.

"De opvolger? Dat moet een goede buitenlander worden volgens mij. Die zal duur zijn, maar daar moet je durven in investeren."