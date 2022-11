Niet alleen een coach... Fredberg heeft op korte termijn ook heel wat werk in de spelersgroep van Anderlecht

Jesper Fredberg treedt officieel pas vanaf januari in dienst bij Anderlecht, maar het spreekt vanzelf dat hij tegen dan al heel wat werk verricht zal hebben. 't Is ook nodig, want naast een nieuwe trainer heeft hij ook nieuwe spelers nodig.

Esposito is terug naar Italië en het mag duidelijk zijn dat Fabio Silva steun nodig heeft in de spits. Een nieuwe nummer 9 is dus de prioriteit binnen de spelersgroep. Maar daarnaast zal zijn nieuwe trainer ook een nieuwe links- en rechtsback nodig hebben om de concurrentie met Murillo en N'Diaye aan te gaan. Murillo ontgoocheld al heel het seizoen en N'Diaye is nog heel jong. Daarnaast zijn er ook de dossiers van Wesley Hoedt en Adrien Trebel. Die laatste zijn contract loopt af, maar start weer in de basis. Natuurlijk zal Anderlecht hem niet houden aan de huidige voorwaarden, maar mogelijk wordt er toch met hem onderhandeld...