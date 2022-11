Thibaut Courtois: "Als we tegen hen spelen in de achtste finale gaan we de aller-, allerbeste Eden zien"

Thibaut Courtois is ervan overtuigd dat Eden Hazard er zal staan op het WK.

Niemand die Eden Hazard beter kan inschatten bij de Rode Duivels dan Thibaut Courtois. Hij traint dagelijks met Hazard bij Real Madrid en heeft dus een goed beeld of we de beste Hazard te zien gaan krijgen op het WK. En Courtois gelooft van wel.

“Eden is heel goed aan het trainen. Als ik hem bezig zie de laatste op training, zeker de laatste twee weken, dan zit het goed voor het WK. Dus ik hoop voor hem dat het er ook kan uitkomen”, zei Courtois bij VTM.

Als de Belgen voorbij de groepsfase geraken spelen ze mogelijk tegen Spanje of Duitsland. De keuze tussen die twee is snel gemaakt. “Als we in de achtste finale tegen Spanje spelen dan denk ik dat we de aller-, allerbeste Eden gaan zien, want hij wil sowieso iets bewijzen. Dus hopelijk lukt het ook.”