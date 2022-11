Trossard over de steile ambities van Rode Duivels: "Dat willen we" en "Er komen nog kansen"

De Rode Duivels zitten nu echt wel in de laatste rechte lijn richting het WK in Qatar. En dus is de vraag eens te meer: waar liggen de ambities?

"Ik denk dat de ambities nog altijd dezelfde zijn als altijd. En dat is zover mogelijk proberen door raken", aldus Leandro Trossard bij VTM. Mooie kans "We willen in de finale raken, maar we weten ook dat er veel goede landen zijn. Het zal van details afhangen en wie het meest in vorm is." "Dit WK is een mooie kans voor België, maar ik zie het niet als onze laatste kans op winst. Er zitten nog talentvolle spelers aan te komen."





