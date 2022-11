🎥 Wat een persverantwoordelijke lijden kan... Stefan Van Loock probeerde orde in de chaos te scheppen bij Rode Duivels

LoĆÆs Openda en Leandro Trossard spraken gisteren de media toe in Koeweit. Dat verliep echter niet zonder de nodige onderbrekingen. Persverantwoordelijke Stefan Van Loock kon met heel veel moeite enige orde in de chaos scheppen.

Naast een 20-tal Belgische journalisten waren er immers ook nog heel wat lokale media aanwezig. En die leken zich meer als supporters dan als journalisten te gedragen. De flitsen van de camera's verstoorden de persconferentie en ze bleven op de achtergrond maar praten. Van Loock dreigde zelfs even om de persconferentie te stoppen.

© photonews

© photonews

Has anyone seen our press officer this morning? šŸ‘€ #DEVILTIME pic.twitter.com/sU6rkpEcPP — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 17, 2022