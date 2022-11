Zit er dan toch een straf WK in voor de Belgen? Gerenommeerd statistiekenbureau ziet de Duivels ... de finale halen

Gracenote is een statistiekenbureau met een gerenommeerde reputatie en komt op basis van simulaties naar voren met de momenteel meest waarschijnlijke voorspelling voor het WK voetbal in Qatar 2022. Daaruit blijkt niet enkel dat België de groepsfase zou overleven, maar dat het nog veel verder geraakt.

In een achtste finale tegen Duitsland zouden de Duivels liefst 57% kans maken op kwalificatie. Vervolgens zouden de Duivels ook Portugal en Frankrijk over de knie leggen (54% kans in beide affiches). Dat betekent dan dat onze nationale ploeg drie toplanden achtereenvolgens uitschakelt op het WK. In voorbije grote toernooien kon onze Gouden Generatie nooit meer dan één topland na mekaar verslaan in de knockout fase.

šŸ§® - The most likely knockout bracket according to our #WorldCup2022 forecast.



You can follow how this changes throughout the competition at the Nielsen World Cup Data Hub: https://t.co/1wfLLX2RLk



Lots of other cool content there too. pic.twitter.com/eZ5jcYL3HG