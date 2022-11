Hein Vanhaezebrouck op zijn best: "Landen zouden beste coaches voor een maand moeten huren"

Het WK is voor elke sport altijd een opeenstapeling van superlatieven. Alleen bij de coaches is dat volgens Hein Vanhaezebrouck niet het geval.

Volgens de trainer van AA Gent zullen we op het WK zien hoe goed en snel de VAR, in tegenstelling tot in ons land, kan werken.

“Je moet eens zien hoeveel fouten er dan bij ons worden gemaakt. Terwijl er in de Champions League buitenspellijnen worden getrokken in dertig seconden. Dat zal met een betere tool zijn, die meer geld kost. Ik denk dat ze op dit WK eens gaan tonen hoe goed de VAR kan zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Alles moet op zijn best zijn op een WK. “Kijk, op een WK heb je de beste spelers. De beste arbiters ook. Maar niet de beste trainers”, gaat Vanhaezebrouck verder.

Daar is een reden voor. De beste trainers werken immers bij de reguliere clubs. “Zou het niet mogelijk zijn dat landen bondscoaches gaan huren voor een maand? Het beste WK krijg je toch met de beste coaches?”